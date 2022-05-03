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4 saat arayla iki hayat kurtardı

03 Mayıs 2022 Salı 16:48
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4 saat arayla iki hayat kurtardı

Haliç'te gezi teknesinin kaptanı Hasan Mutlu, 1 Mayıs'ta 4 saat arayla denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'da Haliç Metro Köprüsü'nde 1 Mayıs Pazar günü saat 18.00 sıralarında bir kişi denize düştü.

Yolcu teknesi kaptanı Hasan Mutlu, denize düşen kişiyi kısa sürede fark etti. Kaptan Hasan Mutlu, denize düşen kişiyi tekneye çekerek, hayatını kurtardı. 

Olay yerine sahil güvenlik ekipleri denize düşen kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Vücut ısısının dengelenmesi için alüminyum örtüye sarılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaptan Hasan Mutlu, ilk olaydan 4 saat sonra, saat 22.00 sıralarında Haliç yürüyüş yolundan denize düşen bir kişiyi daha kurtardı.

Çevredekilerin de yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan kişi tekneye çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye götürülen kişinin bilincinin açık olduğu öğrenildi.

BUGÜNE KADAR 8 KİŞİYİ KURTARMIŞ 

Mutlu'nun, bugüne kadar boğulma tehlikesi yaşayan 8 kişiyi daha kurtardığı öğrenildi.

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