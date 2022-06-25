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5 liranın üzerindeki yazı duygulandırdı

25 Haziran 2022 Cumartesi 18:13
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5 liranın üzerindeki yazı duygulandırdı
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Konya'da işten çıkarıldığını söyleyen vatandaş, 5 TL'lik banknotun üzerine "Cebimdeki son param bu 5 lira ile ekmek aldım. Ne acı" şeklindeki not düşmesi hüzün yarattı. 5 TL'lik banknotu paylaşan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da "Bu vatandaş şimdi ne yapsın? Ne yesin? Ne içsin?" dedi.

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi trajik hikayeleri de beraberinde getiriyor. Konya'da yaşandığı ifade edilen olayda bir vatandaşın 5 TL'lik banknot üzerine yazdığı not yürekleri burktu.

"CEBİMDEKİ SON PARAM BU"

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran 5 TL'lik banknotun üzerinde "Konya'da geçen ay işten çıkarıldım. Cebimdeki son param bu 5 lira ile (2) ekmek aldım. Ne acı" ifadeleri yer alıyor.

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