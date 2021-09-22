Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sopayla kaburgalarını kırdı
Sahte dolarları tedavüle sürdü
Sahte dolarları tedavüle sürdü
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
3 gün daha poliste tutukluluk
3 gün daha poliste tutukluluk
Flaş Haber
Koronavirüste yeni yan etki!
Kapat

5 yaşındaki Esma Nur'un kahreden ölümü

Antalya'nın Kaş ilçesinde fenalaşıp istifra eden 5 yaşındaki Esma Nur Kaya, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Daha önce herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine gönderildi.

22 Eylül 2021 Çarşamba 14:15
326 Okunma
5 yaşındaki Esma Nur'un kahreden ölümü

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kaş'ın Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Tevfik ve Sadriye Kaya çiftinin kızı Esma Nur, bir anda fenalaşıp istifra etti. Kaya'ya ilk müdahaleyi yapan ailesi, daha sonra Kaş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Kaya, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kemer ilçesine gelindiğinde durumu kötüye giden Kaya, burada Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise kaldırılan Kaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi yapılan Esma Nur Kaya'nın cenazesini almaya amcası Hüseyin Kaya ve oğlu Mehmet Kaya geldi. İşlemleri tamamlanan küçük kızın cenazesini Mehmet Kaya, kucağında otomobile taşıdı. Daha önce herhangi bir hastalığı olmadığı belirtilen Kaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Antalya'nın Demre ilçesine gönderildi.

(DHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: Adli Tıp'tan uyuşturucu tespiti
Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü: Adli Tıp'tan uyuşturucu tespiti
"İstemeden oldu"
"İstemeden oldu"
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! İnsanlar kendisinden kaçıyor
Hastalığı hayatını kâbusa çevirdi! İnsanlar kendisinden kaçıyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim