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5 yıl önce kaybolan iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu

Pendik'te 5 yıl önce kaybolan iş insanının cesedi boş arazide gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltında.

09 Ağustos 2022 Salı 12:42
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5 yıl önce kaybolan iş insanının cesedi toprağa gömülü bulundu
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İstanbul Pendik'tebulunan cesedin, 5 yıl önce kaybolan iş insanına ait olduğu belirlendi.

İddiaya göre, 44 yaşındaki 2 çocuk babası olan ve Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi olan Tekin Uğurlu, yaklaşık 5 yıl önce çocukluk arkadaşı M.K ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.

Tartışma sonrası Tekin Uğurlu, parasını almak için çocukluk arkadaşı M.K’nın çağırdığı yere gitti. O günden sonra Uğurlu’dan 5 yıldır haber alınamadı.

GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU
 
Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, boş bir arazide gömülü olan erkek cesedinin olduğuna dair ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, kimlik tespiti için cesedi DNA örneğini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Yapılan incelemeler sonucunda cesedin yaklaşık 5 yıl önce kaybolan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’ya ait olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Durumu Uğurlu ailesine bildiren polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlatırken olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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