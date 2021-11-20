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50 kuruşa zam geldi

50 kuruşun maliyeti neredeyse iki katına çıktı, 83 kuruş oldu.

20 Kasım 2021 Cumartesi 09:34
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50 kuruşa zam geldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son faiz kararıyla birlikte rekor seviyede yükselen dolar/TL kuru, maliyet hesaplarını da alt üst etti.

50 kuruşun maliyeti neredeyse iki katına çıktı, 83 kuruş oldu. 1 lira ise değerine yetişti. Haber Global'in haberine göre; 1 lira artık 99 kuruş harcanarak üretilebilecek.

DÖVİZ DE DURMUYOR ZAMLAR DA

MB'nin faiz kararı sonrası dolar/TL kuru 11,29'a kadar yükselmişti. Euro/TL ise 12,79'u görürken zam haberleri de art arda gelmeye başlamıştı.

Dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası ilk zam haberi akaryakıt fiyatlarından gelmişti. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine 20 Kasım Cumartesi'den geçerli olmak üzere litre başına 52 kuruş zam yapıldı. Motorinde ise 20 Kasım tarihinden geçerli olmak üzere 50 kuruş zam gerçekleşti. Otogaza da 45 kuruşluk zam geldi.

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