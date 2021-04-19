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55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye günlük coronavirüs tablosu, “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 21:20
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55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı

T.C. Sağlık Bakanlığı 19 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye yükseldi.

Türkiye’de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.

Buna göre, Türkiye’de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537’ye yükseldi.

Test sayısı 44 milyon 87 bin 628’e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Dün yayımlanan turkuaz tabloda da, bir günde 318 kişi hayatını kaybetmesiyle en yüksek can kaybına ulaşılmıştı. 301 bin kişiye yapılan testlerden ise 55 bin 802’sinin sonucu pozitif çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCoronavirüs
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