6.5 milyon doz aşı yarın Türkiye'ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklaması yaptı.

Çin'den ilk etapta 3 milyon doz aşı alan Türkiye'ye 6,5 milyon doz daha geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak."

Türkiye'de toplu aşılama 14 Ocak'ta başlamıştı. Bugün itibariyle aşılanan kişi sayısı 1,2 milyonun üzerine çıktı.