700 kilometreden gelip profesörü taciz etti

Prof. Dr. Nebahat Bulut’un hayatını kabusa çeviren, savcılıktan yardım istemesine neden olan olay geçtiğimiz salı günü yaşandı. Kendisini Muğla’dan gelerek taciz eden Ö.M.’yi araştırdığında takıntılı bir kişilikle karşılaşan Bulut, yaşadıklarını Hürriyet gazetesine anlattı:



"SİZİN İÇİN 9 SAAT GELDİM"



“Salı günü randevuyla bir hasta geldi. Maskesinin ortasını kesmişti. ‘Maskeyi değiştirin’ dedim. ‘Oradan hava alıyorum’ dedi. Sürekli ‘Sizin için 9 saat uzaktan geldim’ diyordu. Muğla’dan gelmiş. Hareketleri tuhaftı. Aynı cümleleri tekrar edip duruyordu. Şikâyetlerini dinledim. Tetkik yaptırmasını önerdim. ‘Şu an yaptırmayacağım, bir ay sonra tekrar arabayla geleceğim o zaman yaptırırım. Hem o zaman kalırım da’ dedi. Sonra çıktı. Birkaç dakika sonra tekrar geldi. Buruşturulmuş bir A4 kâğıdı bıraktı. ‘Çam sakızı çoban armağanı, size bunu getirdim’ dedi. Masanın üzerine bırakıp çıktı. Kâğıdı açtığımda üzerine ismini, telefon numarasını ve adresini yazdığını gördüm. Bahçeden koparılmış pembe bir gül vardı. Hemen koştum ve arkadaşlara odamdan çıkan kişiyi görüp görmediklerini sordum. Hastaneden çıkarken bahçede yakaladım. Getirdiği çiçeği ve kâğıdı yüzüne fırlatarak ‘Siz ne demek istiyorsunuz? Bu yaptığınız terbiyesizlik’ dedim. ‘O zaman bitirelim’ dedi. ‘Neyi bitiriyorsunuz, ne başladı da neyi bitiyorsunuz?’ dedim. ‘O zaman hesabımı kapatayım’ dedi.