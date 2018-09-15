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72 yaşında ‘diplomalı emlakçı’ oldu

Emekli olduktan sonra emlakçılık yapan arkadaşına yardım eden 72 yaşındaki Süleyman Atlıhan, boş durmadı ve açık öğretim fakültesine yazılarak Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Diplomalı emlakçı olan Atlıhan gençlere "Hiçbir şey için geç değildir." diye seslendi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 15:59
72 yaşında ‘diplomalı emlakçı’ oldu

Evli 3 çocuk, 2 torun sahibi Eskişehirli Süleyman Atlıhan, 1971 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü'nü bitirdi. Atlıhan, okumanın yaşı olmayacağını göstermek amacıyla ikinci üniversite olarak 2017-2018 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Emlak ve Gayrimenkul Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Atlıhan amacını ise “Gençlere örnek olmak için” diye açıkladı.

FOTO:SÖZCÜ

EMLAKÇI ARKADAŞINA YARDIM EDİYOR

1971 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde muhasebe ve mağaza müdürlüğü görevlerinde bulunan Atlıhan, daha sonra oto yedek parça dükkanı açtı. Daha sonra fatura ödeme merkezi işletmeciliği yapan Süleyman Atlıhan emekli olduktan sonra ise boş durmadı. Atlıhan halen emlakçılık yapan bir arkadaşının işlerinde yardımcı oluyor.

FOTO:SÖZCÜ

“MUTLU YAŞAMIN SIRLARI”

72 yaşında ikinci üniversiteyi bitiren Atlıhan, boş zamanlarında ‘Mutlu Yaşamın Sırları' ismini verdiği bir kitap yazdığını belirterek, “Hiçbir şey için geç değildir. Gençlere örnek olmak için ikinci üniversiteyi bitirdim. Hayatımızın çoğu ticaretle geçtiği için boş durmadık. Bir de dedik ki; çalıştığımız konuda acaba ilmi olarak faydalanabilir miyiz diye tekrar ikinci üniversiteye başladım. Bu yıl 2 yıllık Emlak ve Emlak yönetimi bölümünü bitirdim. Bu işe şunun için başladım; hiçbir şey için geç değildir, bu işin yaşı yoktur. İmkan verildiği sürece, insanların gayretle her işi bitirebileceğini ispatlamak için yaptım. Okuyamayan, okumayan birçok gençleri görüyorum. Acaba bir faydası olur mu?, örnek olabilir miyiz? gayreti içerisinde böyle bir girişimde bulunmuştum, çok şükür onu da başardım. İnsanlar bugünkü hayatına gelene kadar birçok sıkıntılar yaşıyor. Acaba bunu da dile getirebilir miyiz, kendi yaptığımız hataları özeleştiri olarak kaleme dökebilir miyiz diye düşündüm ve karar verdim. ‘Mutlu Yaşamın Sırları’ adı altında kitap çalışmasına başladım amatör olarak. Burada, birilerine tavsiyelerde bulunuyoruz. Hiçbir şey için geç değildir, imkanınız olduğu zaman yeter ki isteyin, arzulayın diyoruz. Bu okulu da oradan bir çağrışım yaptığı için bitirdim. Önce kendimiz başaralım ki tavsiyemizin değeri olsun istedim” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 15.09.2018 16:05
Anahtar Kelimeler:
KKTCHaberDiplomaEmlak
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