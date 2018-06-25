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AB'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk tepki

AB, Türkiye'deki seçimlere ilişkin gelen ilk açıklamada, "Türkiye ile iş birliğine devam" vurgusu yapıldı.

25 Haziran 2018 Pazartesi 15:47
AB'den Türkiye'deki seçimlere ilişkin ilk tepki

Avrupa Birliği'den (AB), Türkiye'deki seçimlere ilişkin gelen ilk açıklamada, "Türkiye ile iş birliğine devam" vurgusu yapıldı.

AB Sözcüsü Margaritis Schinas günlük basın toplantısında, "Umarız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, göç, güvenlik, bölgesel istikrar ve terörle mücadele gibi önemli konularda AB'nin ortağı olmaya devam edecektir." dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Lüksemburg'taki AB Dışişleri Konseyi'nde konuya ilişkin daha kapsamlı açıklama yapması bekleniyor.

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