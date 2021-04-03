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AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Türkiye, yeni haftada Avrupa Birliği'nin iki önemli ismini ağırlayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü Ankara'ya gelecek.

03 Nisan 2021 Cumartesi 13:11
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AB'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Ankara-Brüksel hattında diplomasi trafiği hız kazanacak. Avrupa Birliği'nin iki kritik ismi yeni haftada Türkiye'de olacak.

25 Mart'taki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye ile ilişkileri geliştirme kararı çıktı. Ankara ile yeni döneme yeşil ışık yakıldı.

Beştepe'de önemli görüşme

Bu gelişmelerin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, salı günü Ankara'yı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart'ta video konferans ile görüştüğü iki isimle Beştepe'de bir araya gelecek.

Yeni dönemden beklentiler iletilecek

Ankara'nın beklentisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi, vize serbestisi, 25 yılı geriden bırakan Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Michel ve Von der Leyen ile yapacağı görüşmede bu konuların altını özellikle çizecek.

Tam üyelik için müzakere sürecinin başlatılması Ankara'nın bir diğer talebi olacak.
Bunun için 23 ve 24'üncü fasılların açılması gerektiği vurgulanacak.

Doğu Akdeniz de gündeme gelecek

Masadaki bir diğer başlık Doğu Akdeniz. Türkiye ile Yunanistan arasında yeniden başlayan istişari görüşmeler değerlendirilecek.

Avrupa Birliği'nin bu konudaki tek taraflı bakış açısından duyulan rahatsızlık iletilecek. Diyaloğun sürmesi için Atina yönetiminin teşvik edilmesi istenecek.

AB yetkilileri ile yapılacak görüşmede koronavirüs ile mücadelede atılacak ortak adımlar da ele alınacak.

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