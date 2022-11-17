Acı haberi Savunma Bakanlığı duyurdu!

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu, kahraman silah arkadaşımız Sinan İnak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak'ın şehadet haberi, Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.

Şehit İnak'ın (28) babası Ökkeş ve annesi Hüsne İnak'ın, ilçeye bağlı Gümüş köyündeki evine giden askeri yetkililer, acı haberi sağlık görevlileri eşliğinde aileye verdi.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İnak'ın ailesinin yaşadığı eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Ailenin akrabaları ve yakınları da taziye için eve geldi.

Şehit İnak'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Gümüş köyünde toprağa verileceği belirtildi.