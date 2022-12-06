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Açık açık uyardı: Gereğini yaparız! Bir gece ansızın

Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'deki tahrikleriyle ilgili Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi. Yunanistan'ın adalarla ilgili anlaşmaları ihlal ettiğini ve barış istemediğini belirten Çavuşoğlu "Rüzgar eken fırtına biçer. Barış istemiyorsanız biz de gereğini yaparız! Bir gece ansızın" diye konuştu.

06 Aralık 2022 Salı 12:01
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Açık açık uyardı: Gereğini yaparız! Bir gece ansızın



Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanyalı mevkidaşı ile Ankara'daki görüşmesinin ardından basın toplantısında soruları yanıtladı. Yunanistan'ın adalardaki tatbikatlarına ilişkin açıklamasında Çavuşoğlu, "Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatına ilişkin soruya verdiği yanıtta şunları söyledi:

"Yunanistan buraları (Ege adaları) silahlandıramaz şartıyla verilmiştir. Yunanistan buralara silah getiremez. Yunanistan iki anlaşmayı doğrudan ihlal ediyor. Türkiye'ye karşı yapıyor. Barışı istemeyen Yunanistan. Sonuçta bu gönderdiğimiz mektuplarda, adaların statüsü, silahsızlanmış adaların statüsü ile egemenliği arasında bağlantı var. Bu ihlalden vazgeçmezse Yunanistan, bunların egemenliği tartışılır. Bizim buna karşı sessiz kalmamız mümkün değil. Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya geri adım atar Yunanistan ya da biz gereğini yaparız. Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu. Sessiz duyarsız kalmamız tehditlere karşı mümkün değil. Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız, bir gece ansızın.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ve NATO'nun genişlemesine karşı değiliz nacak. Her iki ülkede de terör örgütleri vardı.

Biz iki ülke arasında bir ayrım yapmıyoruz. Ancak görüntüde Finlandiya ile daha az problemimiz var. İsveç'in atması gereken daha öncemli adımlar var.

Adını verdiğiniz şahsın Türkiye'ye iadesi önemli. Bu kişi bizim listemizde değildi. Ancak listedeki isimlerin de iadesinin yapılması gerekiyor.

Yeni hükümetle beraber daha olumlu bir atmosfer içerisindeyiz. Üyelik konusu onların şartları yerine getirmesine bağlıdır. Bunu dostane bir ortamda kendileri ile paylaştık, paylaşmaya devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
YunanistanEgeAkdeniZMevlüt ÇavuşoğluUyarı
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