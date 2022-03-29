Acılı anne: "Güzel kızım, melek oldu"

Antalya'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.

Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Serik'e getirildi.

Cenaze, önce evin önüne götürülerek, helallik istendi.

Ardından Belek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları, okul arkadaşları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

"GÜZEL KIZIM, MELEK OLDU"

Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Derya Pınar, "Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu." diye ağladı.

Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da "Bırakma bizi kuzum." diye ağıt yaktı.

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başıboş Köpek Sorunu Platformu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bazı kurumlar cenazeye çelenk gönderdi.

NE OLMUŞTU?

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti.