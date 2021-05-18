Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eşine yumruk attı!
Eşine yumruk attı!
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp etti
Kız arkadaşını zorla kaçırıp darp...
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
Bakanlar Kurulu toplanacak
Kapat

Adana'da 5 yaşındaki çocuk sokakta oynarken vuruldu

Adana’da tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk yaralandı

18 Mayıs 2021 Salı 08:40
56 Okunma
Adana'da 5 yaşındaki çocuk sokakta oynarken vuruldu

Adana’da tartışma sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde, Ahmet B, kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerle tartıştı. Bu sırada Ahmet B. tarafından ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar sokakta oynayan 5 yaşındaki M.A.A’ya isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, çevredekilerce özel bir araçla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

İhbar üzerine mahalleye sevk edilen polis ekipleri, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeği bir evin bahçesine atılmış halde buldu.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Ahmet B’nin silahlı olduğu, bir evin bahçesinde görüldüğü ihbarı üzerine söz konusu yere özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekipler, evin çevresinde ve bahçesindeki aramalar sırasında şüpheli bir kişiyi görünce havaya ateş açarak "dur" ihtarında bulundu ancak şüpheli kaçarak izini kaybettirdi.

Ekiplerin Ahmet B’yi yakalama çalışması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
Adana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
Tunceli'de bir adam, 22 yaşındaki kadını zincire bağlayıp 7 ay işkence yaptı
Muharrem İnce partisini kurdu
Muharrem İnce partisini kurdu
Türkiye'de 223 kişi vefat etti
Türkiye'de 223 kişi vefat etti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim