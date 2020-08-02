Adana'da 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı

Adana'da lunaparkta çarpışan otoya binen iki grup arasında, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.