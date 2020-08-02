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Adana'da 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı

Adana'da lunaparkta çarpışan otoya binen iki grup arasında, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2020 Pazar 11:03
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Adana'da 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki lunaparkta, iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Lunaparkın dışına taşan, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada, 1 kişi bıçakla 3 kişi ise darp sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi olay yerine yakın ağaçlık alanda yakaladı.

Gözaltına alınan U.T, M.B. ve üzerlerinden kimlik çıkmayan 3 şüpheli Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ekipler, yaptıkları araştırmada kavganın çarpışan otoya binen iki grubun, birbirlerinin araçlarına çok çarptıkları gerekçesiyle çıktığını belirledi.

Son Güncelleme: 02.08.2020 11:07
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