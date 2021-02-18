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Adana'da uyurken ağabeyinin altında kalan bebek öldü

Adana’da 3 aylık bebek uyurken aynı yatağı paylaştığı 2 yaşındaki kardeşinin altında kalıp boğularak hayatını kaybetti.

18 Şubat 2021 Perşembe 14:19
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Adana'da uyurken ağabeyinin altında kalan bebek öldü

Adana’da 3 aylık bebek uyurken aynı yatağı paylaştığı 2 yaşındaki kardeşinin altında kalıp boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye’deki iç savaştan kaçarak 7 yıl önce Halep’ten Türkiye’ye gelen Gasibe ailesi Adana’ya yerleşti. Anne Nura Gasibe çocukları 3 aylık Abdülselam, 2 yaşındaki Selim Gasibe ve 4 yaşındaki Ahmet Gasibe ile birlikte yattı. Yer yatağında yan yana yattıkları için gece uyurken Selim Gasibe 3 aylık kardeşinin üzerine yattı. Anne, sabah kalktığında kardeşinin üzerinde uyuyan Selim Gasibe'yi kaldırdı. Ancak 3 aylık bebeğinin nefessiz kaldığını fark edince ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler bebeği Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak bebeğin nefes alamadığı için boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Polis olayla ilgili anne ve babanın ifadesini aldı. Yasa gereği kardeşinin ölümüne kazara da olsa neden olan çocuğun yaşı 12’den küçük olduğu için gözaltına alınmadı. Adli tıp kurumu morguna kaldırılan bebek otopsinin ardından ailesi tarafından toprağa verildi.

Son Güncelleme: 18.02.2021 15:22
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