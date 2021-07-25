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Ağaç budarken kendi boğazını kesti

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25 Temmuz 2021 Pazar 16:52
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Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Konya'da Abdullah Pekkutucu, evinin bahçesindeki ağaçları budarken, kullandığı taşlama makinesi elinden kayınca, boğazından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pekkutucu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Abdullah Pekkutucu taşlama makinesine taktığı testereyle evinin bahçesindeki ağaçları budamaya başladı. Bu sırada Pekkutucu, makinanın elinden kayması sonucu testereyle kendi boğazını kesti.

Kanlar içinde kalan Pekkutucu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pekkutucu'nun hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Konya
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