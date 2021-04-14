Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
Kiralık araçta uyuşturucu pazarlığı
50 gün hapis cezası
50 gün hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
2 buçuk yıl hapis cezası
20 ay hapis cezası
20 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildiler
45 gün cezaevine gönderildiler
Flaş Haber
82 pozitif vakaya rastlandı
Kapat

Ahmet Altan tahliye oldu

Tahliye edilen Ahmet Altan'ın ilk fotoğrafını Avukatı Figen Çalıkuşu paylaştı

14 Nisan 2021 Çarşamba 21:37
146 Okunma
Ahmet Altan tahliye oldu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'ye ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.

Mahkeme, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

Tahliye edilen Ahmet Altan'ın ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Avukatı Figen Çalıkuşu, Ahmet Altan'ın cezaevinden çıktıktan sonraki ilk görüntüsünü paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtay'a gelmişti.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Altan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor kırdı
Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları rekor kırdı
"KKTC'nin haklarını yedirtmeyiz"
"KKTC'nin haklarını yedirtmeyiz"
Türkiye'nin eski başbakanlarından Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
Türkiye'nin eski başbakanlarından Yıldırım Akbulut hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim