AK Parti'den Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında KHK'ya ilişkin eleştirileri yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Darbe akşamı evinde kravatıyla çay içerek izleyenler bu KHK'yı anlayamaz" dedi.

Turan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün sivillere yargı muafiyeti getiren düzenlemeye yönelik eleştirisine, "O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Kim olursa olsun. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun. Darbe akşamı evinde kravatıyla çay içerek izleyenler bu KHK'yı anlayamaz" sözleriyle yanıt verdi.

'CHP NEDEN BU KADAR GÜRÜLTÜ ÇIKARIYOR?'

CHP'nin, son çıkarılan KHK'yı Anayasa Mahkemesi'ne taşımasını da değerlendiren Turan, "CHP neden şimdi götürüyor. Bir yerde bir sahtekarlık var. CHP'nin eski KHK'yı götürmesi bir süreçtir ama daha önce bu kadar toplantı yapmayan CHP bu kez neden bu kadar gürültü çıkarıyor. Bu KHK ile ilgili farklı bir tavır sergilediler. Neden daha önce yapmadılar. 6 önce resmi görevliler için çıkarılan düzenleme hakkında sadece AYM'ye götürüp hiçbir şey söylemediler. Neden daha önce yapmadılar şüphelerim var. Merak ediyorum" dedi.