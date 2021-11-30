AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



Toplantı sonrası açıklama yapmak üzere Parti Sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti.



Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"(Asgari ücret görüşmeleri) Burada bakanlığın bir yetki alanı var. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Kendi yaklaşımımızı ortaya koyarken onların sahasına girmekten kaçınmak isterim. Hakkaniyetli ve makul bir asgari ücret için bütün enstürmanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Belirli görüşler olgunlaşıyor. Vatandaşlarımızın hiçbir kuşkusu olmasın, bize iletilen her mesajı alıyoruz.

"ADAYIMIZ TABİİ Kİ SAYIN CUMHURBAŞKANI"

(Bülent Arınç'ın açıklamaları) Cumhurbaşkanımızın aday olup olmayacağı sorgulama konusu değil. Adayımız tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den açıklama yapılmadığı doğru değil. Bütün AK Parti yönetici arkadaşlarımız bunu güçlü bir şekilde açıklıyor. Bu açıdan gölgeli bir alan yok.

"EKONOMİ VE SALGIN DA MİLLİ GÜVENLİĞİ İLGİLENDİRİR"

(Kılıçdaroğlu'nun MGK eleştirisi) MGK kendi perspektifi açısından bu konuyu kendi açısından ele alacaktır. Milli güvenlik sadece terör ve düşman saldırısı ile sınırlı değildir. Güvenlik sadece karşınızdaki silahlı unsurlara nasıl yanıt vereceğinizle sınırlı değildir. Ekonomi ve salgın gibi konular da milli güvenliği ilgilendirir. Bu topyekün bakılması gereken bir mesele. Kılıçdaroğlu'nun meze lafı çok yakışıksız. Kurumları argo ifadelerle hedef almak çok yakışıksız."