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Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı

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Gaziantep'ten havalanan Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı. Uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına acil iniş yaptı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 19:27
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Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı

T.C. Milli Savunma Bakanı HulusiAkar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2. Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Gaziantep'ten ayrıldı.

Gaziantep Havalimanı'ndan Vali Davut Gül, İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından uğurlanan Akar ve komutanları taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağın camının kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu çatladığı öğrenildi.

Bunun üzerine rotasını en yakın havalimanına çeviren uçağın Adana'daki 10. Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaptığı, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı öğrenildi.

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