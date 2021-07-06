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Akbank'a siber saldırı iddiası!

Milyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamayınca büyük panik yaşadı.

06 Temmuz 2021 Salı 14:50
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Akbank'a siber saldırı iddiası!

Akbank’ın bankacılık sistemi çöktü, kredi kartı ile benzin almak isteyen akbank kart sahipleri ödeme yapamadı. Paramedya'da yer alan habere göre, Türkiye'nin en fazla teknoloji ve mükemmellik ödülü alan bankalarından olan Akbank'ta sistem şoku yaşanıyor.

Milyonlarca Akbank müşterisi bu sabah erken saatlerden itibaren bankanın hiç bir sistemine ulaşamıyor. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve kredi kartı pos cihazları çalışmaz iken, aynı zamanda bankanın kendi şubeler arasındaki sistemi de çalışmıyor. Geçmiş yıllarda da buna benzer sistem çöküşü yaşanan bankanın siber saldırıya mı maruz kaldığı henüz bilinmiyor. Fakat Akbank müşterileri bankadan para çekemiyor ve hiç bir işlem yapamıyor.

Banka'dan ise bu iddialara dair bir açıklama gelmezken, Akbank'ın resmi Twitter hesabından ise yaşanan sıkıntıya ilişkin bir açıklama yayımlandı.

Akbank'tan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 06.07.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Akbank
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