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Albay Hakan Osman Sert görevden alındı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a, Anıtkabir ziyareti sırasında şemsiye tutan subayın görüntüsü Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Çok konuşulan görüntü sonrası MSB ise soruşturma başlatmıştı. Son gelen bilgilere göre Albay Hakan Osman Sert görevden alındı.

14 Ocak 2022 Cuma 12:27
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Albay Hakan Osman Sert görevden alındı
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Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde bir subayın ünlü sanatçıya şemsiye tutması tartışma yaratmıştı. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Albay Hakan Osman Sert görevden alındı. Albay Sert'in Bülent Ersoy'un şemsiyesini tutması sosyal medyada gündem olmuştu. İşte son dakika gelişmeleri...

Şarkıcı Bülent Ersoy, salı günü Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü.

Bu sırada çekilen fotoğraflar, sosyal medyada tepki topladı. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonucu Anıtkabir komutanı ve takım komutanı, görevinden alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

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