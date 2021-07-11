Alevlerin arasında kalan kaplumbağa son anda kurtarıldı; doğaya salındı

Malatya'da otluk alanda çıkan yangının ortasında kalan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Karabağlar Mahallesi'nde çıktı. Boş olan otluk arazide henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından söndürme çalışması yapılırken, alevlerin arasında bir kaplumbağa görüldü. Alevlerin arasından son anda kurtarılan kaplumbağa, itfaiye erleri tarafından suyla yıkandı.

Yangın söndürülürken, kaplumbağa doğaya salındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.