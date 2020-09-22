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Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş İstanbul'da gözaltına alındı!

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş, İstanbul Mali Polisi'nin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

22 Eylül 2020 Salı 16:46
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Ali Altınbaş ve Sofu Altınbaş İstanbul'da gözaltına alındı!

Operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabaha karşı gerçekleştirildi. İddiaya göre emniyet, deniz araçlarına uygulanan vergi muhafiyetini suistimal eden bir çetenin varlığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda çetenin gerçekte olmayan deniz araçlarına akaryakıt alıyormuş gibi gösterdikleri belirlendi.

22 MİLYONLUK KAYIP

Mali polisin ilk tespitine göre, 6 aylık süren çalışmada devletin 22 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıkarıldı. Deniz araçlarında ÖTV'nin olmaması sebebiyle devleti büyük zarara uğratan suç şebekesinin çökertilmesi için operasyon hazırlığı yapıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 60 kişinin gözaltına alınması için bu sabaha karşı 12 ilde baskınlar düzenlendi.

ALTINBAŞLAR DA GÖZALTINDA

Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Sofu Altınbaş'ın sağlık sorunları sebebiyle ifadesinin ardından serbest kaldığı belirtildi.

SUÇLAMALAR

Şüpheliler “Suç örgütü kurmak” “üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik”le suçlanıyor.

KAYNAK: SÖZCÜ GAZETESİ

Son Güncelleme: 22.09.2020 16:50
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