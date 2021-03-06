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Ali Erbaş virüse yakalandı

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün yaptırdığı corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:02
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Ali Erbaş virüse yakalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş corona virüse yakalandı.

Twitter'dan bir açıklama yapan Ali Erbaş, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı" dedi.

Genel durumunun iyi olduğunu söyleyen Erbaş, "Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasib olur İnşâellah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allah’tan acil şifalar dilerim.

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