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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Merve Tektaş eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Annesi Suzan Tektaş'ın ise ayakta zor durduğu görüldü.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 16:35
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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs sebebiyle yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Selçuk Tektaş dün gece saatlerinde hayatını kaybetmişti. Tektaş için bugün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çağla Şıkel, Melek Baykal, Bülent Serttaş gibi bir çok ünlü isim ve sevenleri katıldı. Tabutun üzerine Fenerbahçe bayrağı attılar. Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Annesi Suzan Tektaş ve Alişan'ın ise ayakta zor durduğu görüldü. Kızları ve eşinin Tektaş'a vedaları ise yürekleri dağladı. Cenaze kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Feriköy mezarlığına götürüldü.

"Allah aşkına aşı olun"

Cenazede konuşan ünlü sanatçı Bülent Serttaş, ”Söylenecek bir şey yok. Anneye babaya şimdi nasıl baş sağlığı dileyeceğiz? Evladınız öldü diye nasıl söyleyeceğiz. Hakikaten çok zor. Alişan'ı anlayabiliyorum. Annesini babasını anlayabiliyorum. Mekanı cennet olsun. Buradan şu mesajı da vermek istiyorum. Allah aşkına aşı olun. Lütfen aşı olun. İşte görüyoruz gencecik çocuk gitti. Lütfen aşı olun ve böyle acılar yaşamayalım. Ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyorum” dedi.

Alişan'ı bu acı gününde yalnız bırakmayan bir diğer isim ünlü sanatçı Burhan Çaçan,” Değerli bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin tez bir ölüm. Allah anasına babasına sabır versin. Alişan kardeşime sabır versin. Tabii ki ölüm hepimiz için hak ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Çok sevilen bir insandı. Allah'tan rahmet diliyorum. Koronayı bende geçirdim. Kimi hafif kimi ağır geçiriyor. Lütfen dikkat edelim. Selçuk kardeşime de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

Son Güncelleme: 21.07.2021 16:39
Anahtar Kelimeler:
Selçuk TektaşAlişan
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