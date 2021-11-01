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Alkole zam geldi!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. Aybaş, sosyal medya hesabından bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı.

01 Kasım 2021 Pazartesi 14:36
372 Okunma
Alkole zam geldi!
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından alkole zam geldiğini açıkladı.

"Alkol zammı hayırlı olsun" diyen Aybaş, bira markalarına gelen zamlara dair bir liste paylaştı.

Aybaş, "İthal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" ifadelerini kullandı.

Öte yandan bugün, Doğalgaz fiyatlarına yine zam gelmişti. Bugünden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre; sanayi abonelerine yüzde 48, elektrik amaçlı tarifeye ise yüzde 46 zam yapılmıştı.

Ayrıca, ekim ayında toplamda 93 kuruş zamlanan otogazda yaklaşık 48 kuruşluk zam bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
AlkolZamTürkiye Tekel Bayiler Platformu
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