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Alkolmetreyi POS cihazı sandı, temassız kartla ceza ödemeye kalktı

28 Eylül 2021 Salı 12:44
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Alkolmetreyi POS cihazı sandı, temassız kartla ceza ödemeye kalktı
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Bursa’da alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücü, 4 bin 38 lirayı temassız kartıyla ödemek istedi.

Denetim yapan trafik polisleri, gece saatlerinde Soner D.’nin otomobilini durdurarak alkol testi uyguladı.

Ehliyeti de bulunmayan sürücü 4.25 promil alkollü çıktı.

Sürücü, ceza yazmak isteyen polise direnirken şunları söyledi: “Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol. Sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir.”

Polis, sürücüye ‘alkollü araç kullanmak’tan 1339 lira, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’tan da 2 bin 699 lira olmak üzere toplam 4 bin 38 lira ceza kesti.

Soner D. bu sefer de yazılan cezanın eve posta yoluyla gitmemesi için yoğun çaba sarf etti.

“Benim evime falan ceza gitmesin” diyen Soner D., pos cihazı sandığı alkolmetreye kredi kartını temas ettirerek cezayı ödemeye çalıştı.

Soner D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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