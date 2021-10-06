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Amacı sesini Cumhurbaşkanı'na duyurmak

Kastamonu’da 1 gün evli kaldıktan sonra eşine nafaka ödemeye mahkum edilen Mustafa Duman (33) yaşadığı haksızlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyurmak için üçüncü kez memleketinden İstanbul’a yürüyüşe çıktı. Dün yürüyüşe çıkan Duman 100 kilometre yürüyerek Karabük’e ulaştı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 17:42
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Amacı sesini Cumhurbaşkanı'na duyurmak
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Kastamonu’nun merkeze bağlı Pehlivan köyünde ikamet eden 33 yaşındaki Mustafa Duman, sosyal medyadan tanıştığı Ayşe ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2017 yılının Ekim ayında evlendi. Eşinin yüzünü sadece nikah günü görebilen Duman, ailesi ile birlikte İstanbul’a döndükten sonra bir daha haber alamadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Davanın görüldüğü sırada aylık 700 TL nafaka ödemeye mahkum edilen Duman, yaşadığı haksızlığı duyurmak için dün Kastamonu’dan İstanbul’a yeniden yürümeye başladı. Yaklaşık 100 kilometrelik yürüyüşün ardından Karabük’e ulaşan 33 yaşındaki genç Karabük Kastamonu karayolunda yürüyüşünü sürdürüyor. 580 kilometrelik yürüyüşün ardından İstanbul’a ulaşacak Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sesini duyurmak istiyor.

"BİR TÜRLÜ CUMHURBAŞKANI'YLA GÖRÜŞEMEDİM"

Daha önce Kastamonu’dann İstanbul’a 580 km’lik yürüyüş yaptığını söyleyen Duman, “9 günde 8 ilde konaklayarak İstanbul’a ulaştım ama bir türlü Cumhurbaşkanı ile görüşemedim. Daha sonra Ankara’ya yürüyüş yaptım. Orada TBMM’ye davet ettiler ve sorunlarımı dertlerimi anlattım. Bir günlük evli kaldığım eşime aylık 700 lira nafaka ödüyorum. Yürüyüşüm esnasında benim gibi bir sürü mağdur insanlar gördüm. Nafaka mağdurları için kanunun çıkması adına yeniden yollara düştüm. Hem Cumhurbaşkanımıza 2023 için destek hem de nafaka mağdurları için izinlerimi alarak yollardayım. Nafaka mağdurları için daha önce çıkan yargı paketlerinde umutla bekledik ama beşinci yargı paketinde umudumuz devam ediyor” dedi.

"NAFAKA MAĞDURLARI İÇİN YOLDAYIM"

Daha önce İstanbul ve Ankara ile 818 km yürüdüğünü de anlatan Duman, “Yeni yürüyüşümle birlikte bin 338 km olacak. İnşallah bu kez Cumhurbaşkanımızla görüşerek sorunlarımızı kendisine anlatırım. Hala nafaka ödemeye devam ediyorum. Kapıma icralar gelmeye devam ediyor. Bu yüzden 11 yıllık işimden de oldum. Yapacak bir şeyim de yok ve sürekli yollardayım. 7.5 milyon mağdur insan var benim gibi. 4 yıldır boşamadığım resmi nikahlı bir günlük eşime aylık 706 lira ödüyorum. Bu ayda nafaka tebligatı olarak 1412 lira göndermişler. Zaten ödemiyorum. İşimden de icralık olduğum için çıkarılmak zorunda kaldım. Hem Cumhurbaşkanımıza 2023 için destek olmak adına hem de benim gibi nafaka mağdurları için yollardayım” ifadesinde bulundu. (İHA)

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