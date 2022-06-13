Ankara Akyurt'taki selde 2 can kaybı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Selin vurduğu Akyurt'ta 2 kişi hayatını kaybetti.

21 yaşındaki Muhammet Şahin, iş yerinde elektrik akımına kapılarak, 67 yaşındaki Mustafa Demirel ise selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi.

ELEKTRİK VERİLEMİYOR

İlçeye elektrik verilemezken, ekipler trafolardaki çalışmalarını sürdürüyor.



AFAD, ASKİ, İHH, UMKE, AKUT, JAK ve itfaiye ekipleri su basan ev ve iş yerleri ile caddeleri, sokakları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

BAKAN SOYLU AKYURT'TA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Akyurt ilçesine gelerek, durumu yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İlçede oluşturulan kriz masasını İsmail Çataklı koordine ediyor, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da sahada bulunan ekipleri yönlendiriyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin de ilçedeki çalışmalara destek oluyor.