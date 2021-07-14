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Annesini dövüp araya girenlere silah çekti

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İstanbul Sancaktepe'de silahlı bir şahıs, sokak ortasında annesini darp etti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:08
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Annesini dövüp araya girenlere silah çekti

İHA

İstanbul Sancaktepe'de silahlı bir şahıs, sokak ortasında annesini darp etti.

Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı da silah çekerek tartakladı.

Oğlunun saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu.

O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti.

Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı.

Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi. Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Polis olay hakkında inceleme başlattı.

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