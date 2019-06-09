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Antalya'da kuyumcuda 20 kilo sahte altın ele geçirildi

09 Haziran 2019 Pazar 16:20
Antalya'da kuyumcuda 20 kilo sahte altın ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kendisine iki kez sahte altın satılan turistin şikayeti üzerine düzenlenen operasyonda iki kuyumcu dükkanında 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. 

Gerçek altın bulunmayan dükkanların sahibi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kuyumcu dükkanına düzenlenen operasyonda 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. 

Danimarkalı turist V.L.P.J, ilçede geçen yıl tatil yaptığı sırada bir kuyumcudan satın aldığı 6 bin 450 lira değerindeki 2 alyansın ülkesine döndüğünde sahte olduğunu öğrendi.

Turist, yeniden tatil için geldiği Alanya'da söz konusu kuyumcu dükkanına giderek aldığı alyansların sahte olduğunu söyledi. 

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Geri verdiği sahte alyansların yerine yüzük ve kolye ucu alan V.L.P.J, 5 bin 500 lira daha ödeme yaptı. Aldığı ziynet eşyasının da sahte olduğunu anlayan turist, polise şikayette bulundu. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemenin ardından şikayet edilen kuyumcunun iki iş yerine operasyon düzenlendi. 

Operasyonda iş yerlerinde gerçek altın bulunmazken 20 kilo 318 gram sahte altın ele geçirildi. 

Dükkanların sahibi M.T. gözaltına alındı. 

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaKuyumcuSahte AltınHaberTürkiye
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