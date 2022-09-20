Künye
Kıbrıs 30
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Annesine küfrettiği için bıçakladı!
Kendisini uyaran polislere saldırdı
Kendisini uyaran polislere saldırdı
3 kez bıçak sapladı
3 kez bıçak sapladı
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
Ozan, yoğun bakımda yaşam mücadelesi...
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Arkadaşını sırtından 3 kez bıçakladı!
Flaş Haber
3 yerinden bıçakladı!
Kapat

'Aracımı iPhone 14 Pro Max ile takas etmek istiyorum' ilanı

Ankara Şaşmaz'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kişi iPhone 14 Pro Max ile aracını takas etmek istedi. 40 bin ile 46 bin lira arasında değişen Lada Samara araç için aracına ilan asan kişi, söz konusu yazıda ''Lada Samara iPhone 14 Pro Max takas edilir'' ifadelerine yer verirken telefon numarasını paylaştı. iPhone 14 Pro Max fiyatları 128 GB - 43.999 TL, 256 GB - 46.599 TL, 512 GB - 51.899 TL, 1 TB - 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor.

20 Eylül 2022 Salı 14:42
121 Okunma
'Aracımı iPhone 14 Pro Max ile takas etmek istiyorum' ilanı


Ankara' da bir aracın camına asılan ilan dikkat çekerken, görenleri şaşırttı. Bir vatandaş, ikinci el fiyatı 40 ila 46 bin TL arasında değişen Lada Samara arabası için ilan astı.

Aracının camına satılık ilanı yazan vatandaş, ''Lada Samara iPhone 14 Pro Max takas edilir'' dedi. iPhone 14 Pro Max Türkiye'de ön satışa çıktı.

Screenshot_7

IPHONE PRO MAX 43.999 TL

iPhone 14 fiyatları 128 GB depolama seçeneği için 30.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 33.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için ise 38.899 TL olarak sıralanıyor. iPhone 14 Pro fiyatlarının ise 128 GB depolama seçeneği için 39.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 42.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için 47.899 TL, 1 TB depolama seçeneği için ise 53.199 TL arasında olduğu belirtiliyor.

iPhone 14 Pro Max fiyatları da 128 GB depolama seçeneği için 43.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 46.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için 51.899 TL, 1 TB depolama seçeneği için ise 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cebindeki son 30 TL ile kazı kazan aldı: Büyük ikramiyenin sahibi oldu
Cebindeki son 30 TL ile kazı kazan aldı: Büyük ikramiyenin sahibi oldu
Cami hoparlöründen Sefo'nun Isabelle şarkısını çaldılar
Cami hoparlöründen Sefo'nun Isabelle şarkısını çaldılar
Silahla şaka ölüm getirdi
Silahla şaka ölüm getirdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim