'Aracımı iPhone 14 Pro Max ile takas etmek istiyorum' ilanı

Ankara' da bir aracın camına asılan ilan dikkat çekerken, görenleri şaşırttı. Bir vatandaş, ikinci el fiyatı 40 ila 46 bin TL arasında değişen Lada Samara arabası için ilan astı.

Aracının camına satılık ilanı yazan vatandaş, ''Lada Samara iPhone 14 Pro Max takas edilir'' dedi. iPhone 14 Pro Max Türkiye'de ön satışa çıktı.

IPHONE PRO MAX 43.999 TL

iPhone 14 fiyatları 128 GB depolama seçeneği için 30.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 33.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için ise 38.899 TL olarak sıralanıyor. iPhone 14 Pro fiyatlarının ise 128 GB depolama seçeneği için 39.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 42.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için 47.899 TL, 1 TB depolama seçeneği için ise 53.199 TL arasında olduğu belirtiliyor.

iPhone 14 Pro Max fiyatları da 128 GB depolama seçeneği için 43.999 TL, 256 GB depolama seçeneği için 46.599 TL, 512 GB depolama seçeneği için 51.899 TL, 1 TB depolama seçeneği için ise 57.199 TL'ye kadar ulaşıyor.