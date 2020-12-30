Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
Flaş Haber
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ
Kapat

Aracını okey taşlarıyla kaplayıp trafiğe çıkan milyonere, polisten çifte okey

HURDA ARACI 11 BİN OKEY TAŞIYLA KAPLAYIP TRAFİĞE ÇIKAN MİLYONERE 2 BİN 605 LİRA CEZA KESİLDİ. ARACA DA EL KONULDU

30 Aralık 2020 Çarşamba 14:57
595 Okunma
Aracını okey taşlarıyla kaplayıp trafiğe çıkan milyonere, polisten çifte okey

Antalya’da oyunda iddiayı kaybedip, aracını 11 bin okey taşıyla kaplayan şans oyunu milyoneri oto aksesuarcısı Murat Tokmak’ın aracına, trafik ekiplerince el koyuldu, hurda araçla trafiğe çıkmaktan dolayı 2 bin 605 TL ceza kesildi. Ceza makbuzunu alan Tokmak, “İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey” dedi.

Antalya’da 2017 yılında şans oyunundan 15 milyon 250 bin TL ikramiye kazanan otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, daha önce 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi. 3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından araç otoparka çekildi, Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza aldı. Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobil aldı. Yine aracın tavanını kesen Tokmak, otomobilin iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi.

Koltuktan motosiklet yapmıştı

Tokmak, hemen ardından ‘çılgın’ proje olarak nitelendirdiği koltuk motosiklet projesini 3 arkadaşıyla birlikte tasarladı. İlk olarak ikinci el eşya satan bir yerden tek kişilik TV koltuğu alan Tokmak, ardından hurdacıdan çalışan bir motosikletin motorunu satın aldı. Tokmak, arkadaşlarıyla birlikte koltuğun içine motor yerleştirdi, el arabasının tekerleklerini koltuğun altına yerleştirdi, direksiyon olarak da bisiklet direksiyonunu tercih etti. Tokmak, 4 vitesli ve 80 kilometre hıza kadar ulaşabilen koltuğun test sürüşlerini de iş yerini önünde gerçekleştirdi.

11 bin taşla maliyet 11 bin lira

Son olarak arkadaşlarıyla okey oynarken iddiaya giren Tokmak, yenilirse bir aracını okey taşlarıyla kaplayacağının sözünü verdi. Oyunu kaybeden Tokmak, ardından sözünü tutmak için hurdacıdan 4 bin lira karşılığında 1974 model bir otomobil aldı, pandemiden dolayı kapanan bir kıraathaneye de giderek 7 bin liraya 11 bin okey taşı ile 65 takoz aldı. İş yeri çalışanlarıyla birlikte otomobili garaja çeken Tokmak, 1 haftalık bir çalışmanın ardından aracının dışını okey taşlarıyla tamamen kapladı, tavan kısmına da takozları yerleştirdi.

Sürücü ve yayalar şaşkınlık yaşadı

Aracının tanıtımını yapan Tokmak test, iş yerinin önünde test sürüşü gerçekleştirdi. Trafikteki diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar okey taşlarıyla kaplı aracı görünce şaşkınlığını gizleyemedi, bazı vatandaşlar cep telefonuyla Tokmak ile aracının fotoğrafını çekti.

“Yaparken zevk aldık”

Test sürüşü sonrası açıklama yapan Murat Tokmak, “Karantina günlerinde okey oynuyorduk. Okeyde iddiaya girdik. Ben, eğer yenilirsem arabamı okeyle kaplayacağımı söyledim. Dememe kalmadı ikinci turda yenildim. Ben de sözümü yemedim. Arabayı hurdacıdan aldık, taşları da kapanan kıraathanelerden aldık. Kapandıkları için iş yapamıyorlardı. Gerçekten çok ihtiyaçları varmış. Biz de destek olmak istedik. Yapıştırıcıyla beraber kapladık aracı. 11 bin taş var üzerinde, bunun yapıştırıcı, taşı, araçla birlikte maliyeti 11 bin lirayı buldu. Zevk aldık yaparken. Türkiye’de olmayan bir şey yaptık ve gayet de güzel oldu” dedi.

“Yine ceza yiyeceksek de devletimize saygımız sonsuz”

Tokmak insanlardan olumlu tepkiler aldıklarını da belirterek, “İlginç bir şey gördükleri zaman, biz de gururlanıyoruz. Aracı bu sefer sadece kapladık. Kapamak yasak değil. Sadece iş yerimin önünde taşlar düşüyor mu diye bakmak için test sürüşü yaptık. Ama yine ceza yiyeceksek de devletimize saygımız sonsuz” diye konuştu.

Araca el konuldu, 2 bin 605 TL para cezası kesildi

Görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tokmak’ın işyerine geldi. Ekipler Tokmak’a hurda araç ile trafiğe çıktığından dolayı 2 bin 605 TL para cezası uyguladı, aracı ise çekiciyle otoparka çektirdi.

Polis, çifte okey attı

Tokmak, “Yine beklediğimiz oldu. Daha öncekileri ödedik, bu da taze taze yeni yedik. İyi bitirdiler. Bitişi de öyle bir verdi ki ömür boyu bir daha da oynama der gibi. Okeyde yenildim, arabamı kapladım. İnşallah polisler bana okey atmaz dedim ama öyle bir okey attılar ki çifte okey. Emniyet güçlerimize saygımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Bu arabayı almazlar diye umut etmiştim, yine aldılar. Bir dahaki projemi alamayacaklar” diye konuşurken, polis memurunun ‘Bir dahaki projede görüşmek üzere’ sözüyle ceza makbuzunu teslim aldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
Covid-19 aşısı Sağlık Bakanlığı depolarında
'Annesinin başına taşla vurup, boğazını keserek öldürdü'
'Annesinin başına taşla vurup, boğazını keserek öldürdü'
'Yatakta hareket edemiyordum, felç olduğumu zannettim'
'Yatakta hareket edemiyordum, felç olduğumu zannettim'
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim