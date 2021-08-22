Artvin'de hortum evlerin ve ahırların çatısını uçurdu

Artvin'in Şavşat İlçesi Pınarlı köyünde akşam saatlerinde hortumda meydana geldi. Köyde etkili olan hortum yaklaşık 20 ev, ahır ve samanlığın çatısını uçurarak zarar verdi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Oluşan hortumun yaklaşık 10 dakika sürerken hortum sonrası köye yağmur ve dolu yağdı. Korku ve paniğe neden olan hortumun geldiği an, bazı vatandaşlar tarafında cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hortum sonrası olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, hasar tespit çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA