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Asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem

Malatya Valiliği, mevsimlik tarım işçilerine asgari ücretin altında ödeme yapanlara işlem yapılacağını açıkladı.

12 Temmuz 2022 Salı 20:37
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Asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem
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Asgari ücret temmuz ayında yeniden güncellendi.

Ücret yapılan yüzde 30'luk artışla 4 bin 250 liradan 5 bin 500 liraya çıktı.

Bu artış resmi olarak yapılsa da bazı işverenler çeşitli yollarla belirlenen resmi ücreti çalışanlarına vermeme yoluna gidiyor.

Bu olasılığa karşı Malatya Valiliği harekete geçerek işverenleri baştan uyardı.

Asgari ücret ödemeyenlere işlem yapılacak

İHA'nın haberine göre valilikten yapılan açıklamada mevsimlik tarım işçilerinin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olması nedeniyle açıklama yaparak asgari ücretin altında işçi çalıştıranlara yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kayısı hasat döneminde ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerin ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alınmıştır. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret brüt 6 bin 471 TL’dir. Bu ücretin altında işçi çalıştıran işverenlerin tespiti halinde yasal işlem yapılacaktır” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret
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