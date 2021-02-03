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Aşı olan MHP'li milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan corona virüse yakalandı

14 Ocak'ta Covid-19 aşısı yaptırdığını açıklayan MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 10:27
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Aşı olan MHP'li milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan corona virüse yakalandı

MHP'nin doktor milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 14 Ocak'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olmuştu.

MHP'li Taşdoğan dün Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Taşdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Düzenli olarak yaptırmakta olduğum Covid-19 testi bugün pozitif çıkmıştır. Hastanede izolasyon altında, tedavime devam edilmektedir. Sağlık durumum genel olarak iyidir" dedi.

Taşdoğan 14 Ocak'ta Gaziantep'te Covid-19 aşısının ilk dozunu olmuştu, iki hafta sonra corona virüse yakalandığını duyurdu.

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