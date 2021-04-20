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Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?

Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışma tamamlandı. 15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişi koronavirüse yakalandı.

20 Nisan 2021 Salı 10:35
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Aşı olanların kaçı virüse yakalandı?

Türkiye'de birinci ve ikinci doz uygulanan toplam aşı miktarı 20 milyonu geçti.

Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığının 14 Ocak'ta uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı. Haberde, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan'ın görüşlerine yer verildi.

Aşılama henüz 15 milyonken yapılan çalışmada, birinci ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişiler araştırıldı.

Turan, konuyla ilgili "Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup kendisini yeterince koruyamadığı için COVID-19’a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor" bilgisini verdi.

20-65 yaşın hastaneye yatışlarında artış var

Aşı olanlar arasında koronavirüse yakalanan kişi sayısı ise yaklaşık 2 bin 500. Bu kişilerin yoğun bakım ihtiyacı ise yok denecek kadar az. 

Aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyen Turan, "Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bizim için artık en önemli grup 20-65 yaş arası kişiler. Çünkü hastaneye yatışlarda bu yaş grubunda artış var. Bulaşın önünü bir an önce almalıyız" dedi.

Aşılama çalışmalarında ise yeni bir safhaya geçildi. 19 Nisan itibarıyla aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi.

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