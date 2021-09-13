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'Aşı öldürüyor' diyen eczacı kadın 1 hafta sonra koronavirüsten öldü

KÜTAHYA Eczacılar Odası Haysiyet Kurulu Üyesi, Eczacı Cemile Berra Tüfekçibaşı ( 69) “Koronavirüs aşısı 2 yıl sonra öldürüyor. Sakın aşı olmayın” dedikten 1 hafta sonra koronavirüsten hayatını kaybetti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:01
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'Aşı öldürüyor' diyen eczacı kadın 1 hafta sonra koronavirüsten öldü

Kütahya'da uzun yıllardan beri eczacılık yapan Cemile Berra Tüfekçibaşı'nın dramatik hikayesi konuşuluyor. Eczacı Tüfekçibaşı subay eşinden boşandıktan sonra, sosyal sorumluluk hizmetlerinde ve Eczacılar Odasında aktif olarak gönüllü çalışmalara ağırlık verdi.

"Ben ölmek istemiyorum bu yüzden asla aşı olmayacağım"

Sabah'tan İhsan Tunçoğlu'nun haberine göre Eczacı Tüfekçibaşı yakın çevresine sürekli olarak, "Ben farmakolji okudum. Kesin bilgi. Kovid aşıları uygulandıktan 2 yıl sonra ölüme yol açıyor. Ben ölmek istemiyorum. Bu yüzden asla aşı olmayacağım. Sizlere de tavsiyem aşı olmayın" tavsiye ve telkinlerde bulunuyordu.

En son arkadaş grubunda aynı tavsiyelerde bulunduktan 1 hafta sonra yapılan testin pozitif çıkması üzerine, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

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KütahyaEczacıCoronavirüsKoronavirüs
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