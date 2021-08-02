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Aşısız memura her hafta test

Türkiye'de hükümet, aşılamaya rağmen vaka sayısında artışın devam etmesi üzerine sonbaharda izlenecek yol haritasını oluşturmak için harekete geçti. Aşıya direnci kırmak için pozitif ayrımcılık masada. Kamuda aşıya direnenlere ABD’deki gibi her hafta PCR testi ve maske zorunluluğu getirilmesi planlanıyor.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 09:12
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Aşısız memura her hafta test

Pandemide sonbahar gelmeden yapılması gereken hazırlıklar masaya yatırılıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberinde yer alan bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda ortaya konulan öneriler, hükümette değerlendiriliyor. Bayramdan sonra aşılamanın yeniden hızlanmasına karşın bunun yeterli olmadığı belirtiliyor.

YEREL TİMLER DEVREDE

Öneriler arasında Doğu ve Güneydoğu illerinde “mele” diye adlandırılan dini önderlerin aşı kampanyasında kullanılmasının ardından öğretmenler, doktorlar, imamlar ile meslek örgütlerinin başkan ve yöneticilerinin eğitime alınması bulunuyor.

AYRIMCILIK ALANLARI

Hükümet, aşıda pozitif ayrımcılığın uygulama alanlarını belirlemek için de çalışıyor. Uzmanlar, ABD’de bazı eyaletlerde kamu çalışanları arasında aşı yaptırmayanlara, her hafta PCR testi ve maske takma zorunluluğu getirildiğini belirttiler. Kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceği ve aşısız kamu çalışanlarına ilişkin uygulamanın nasıl olacağı konusunda dünya örneklerinin incelendiği ifade ediliyor.

SİNOVAC OLANLARA 3. DOZ

Verilere göre, son dönem vaka sayısında artışa, bayram hareketliliğinin de eklendiği, hızın yavaşlamasına rağmen artışın devam edeceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle Sinovac aşısı yaptıranlardan üç ayı dolanların, bir an önce üçüncü doz aşılarını yaptırmalarında fayda olduğunu belirtiyor.

SAĞLIKÇILARIN YÜZDE 90’I AŞILANDI

Sağlık çalışanlarında aşılama oranının yüzde 90’ı geçtiği öğrenildi. Vaka-test oranının yüzde 8’e ulaştığı ancak artışın yavaşladığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsTürkiyeAşılama
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