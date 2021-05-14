Askeri şehit eden 2 teröristin de etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde 14 Mayıs 2021 tarihinde Arama/Tarama faaliyeti icra eden bir unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur." ifadelerine yer verdi.

TEK BİR ASKERİMİZİN BİLE KANI YERDE KALMAYACAK"

MSN ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, askerimizi şehit eden 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayarak, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Metina'da kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Onb. Yasin Özdamar'ı şehit eden 2 terörist, bölgeden kaçamadan Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" dedi.