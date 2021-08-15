Atatürk’e ait olduğu iddia edilen tartışmalı bastona el koyuldu

İran Şahı Rıza Pehlevi’nin 1932 yılında Atatürk’e hediye ettiği söylenerek satışa çıkarılan bastona polis operasyonuyla el koyuldu.

Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk’e ait olduğunu belirttiği 92 santimetre boyundaki minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu. Şirketin kurucusu Hüseyin Kocabaş, “Müzayedenin en önemli parçası Atatürk’e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston” diyerek bastonu tanıttı.

KAYITLARDA ÇIKMADI

Harbiye Askeri Müzesi, Atatürk’ün tasvirinin yanı sıra Şah Rıza Pehlevi, Cemşid, Keykavus, Behmen gibi liderlerin tasvirlerinin yer aldığı bastonu Anıtkabir Komutanlığı kayıtlarına sordu. Kayıt bulunamadı. Durum Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirildi. Müzayede şirketine uyarıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı. İslam Eserleri Müzesi de bastonun Atatürk’e ait olmadığını belirterek satışına şerh koydu. Arthill Müzecilik, bakanlığın uyarısı üzerine internet sitesindeki bastonun Atatürk’e ait olduğu yönündeki ifadeleri kaldırdı. Ancak Kocabaş, bastonun pazar günü satılacağını belirtti.

Polis ekipleri Hüseyin Kocabaş’ın evine operasyon yaptı. Kocabaş bastonun işyerinde olduğunu söyledi. Polis işyerine giderek bastona el koydu. Kocabaş hakkında da adli işlem yapıldı. El koyulan baston, Atatürk’e ait eserleri inceleme yetkisi bulunan Harbiye Askeri Müzesi’ne teslim edildi.

Müzayede evi ise bastonun satışının ertelendiğini duyurarak şu açıklamayı yaptı: “Süreç tamamlandığında eserin müzayede yolu ile satışı gerçekleşecektir. Eserin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı Türk Eğitim Vakfı (TEV) çatısı altında oluşturulmuş ‘Arthill geleceğe dokun burs fonu’na aktarılacaktır.”