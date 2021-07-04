Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Konuklu Mahallesi civarında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ve Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere karadan müdahaleye başlayan ekiplere, havadan iki helikopterle destek sağlanıyor.

Ekipler, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Zeytin ağaçları yanan vatandaşlardan Vedat Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün emeklerim gitti. Kahroldum. Çok şeyler yandı. Mahvoldum." diyerek gözyaşı döktü.

Öte yandan sağlık ekipleri, dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürlüğünden iki, itfaiyeden bir personele olay yerinde müdahale etti.