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Aylık 99 bin TL maaş!

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda 11 bin 153 Dolar (Yaklaşık 99 bin TL) maaş ile otomobil tamircisi arandığı belirtildi. İlan kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gerçek ortaya çıktı.

28 Eylül 2021 Salı 13:06
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Aylık 99 bin TL maaş!
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ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından yapılan iş ilanı paylaşımında adaylardan en az 3 yıl bakım onarım tecrübesi ve 1 yıl da profesyonel sürücülük tecrübesi istendi. İlanda araçların mekanik yapısı ile ilgili iyi derecede bilgili olması beklenen adaylardan, hastane, polis karakolu gibi şehir ve şehrin çevresi ile ilgili önemli lokasyon bilgilerine sahip olması da yer alırken haftalık çalışma saati ise 40 saat olarak belirtildi.

5 YILLIK SÜRÜCÜ BELGESİ ŞARTI

İlana göre kişiler, konsolosluğun hizmet alanının işletilmesinden ve USG araçları için temizlik ve temel bakım hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacak. Görevli, Motorpool süpervizörünün gözetimi altında, ABD Konsolosluğu ve bağlı kuruluşlarının hem yolcu hem de kargo taşımacılığı için motorlu taşıtları işletecek. 5 yıllık sürücü belgesi olması istenen adaylardan, harita ve yol okuma becerisi ile temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları da istendi.

İLANLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sosyal medyada gündem olan ilan ile ilgili olarak ABD İstanbul Başkonsolosluğu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, paylaşımın sehven yapıldığını ifade etti. Konsolosluğun resmi twitter hesabında ise paylaşılan ilan hala duruyor.

Anahtar Kelimeler:
ABDİstanbul BaşkonsolosluğuMaaş
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