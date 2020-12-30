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Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Yaşadığı evde vahşice öldürülen Aylin Sözer’in katil zanlısının kan donduran ifadesi ortaya çıktı. Zanlının, “Tartıştık, boğazını kestim sonra da doğal gaz borusuyla evi ateşe verdim” dediği öğrenildi.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:35
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Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Maltepe'de yaşadığı evde vahşice öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısı Kemal D.'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde yaşanan olayın zanlısı olarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Kemal D., Cinayet Büro Amirliğinde sorguya alındı. Katil zanlısının ifadesinde söyledikleri kan dondurdu.

“Tartıştık, boğazını kesip evi ateşe verdim”
Evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Kemal D.'nin verdiği ilk ifadede, “Aylin Sözer ile 10 yıldır tanışıyoruz. Olay günü yanına giderek bu yılbaşını şehir dışında geçireceğimi söyledim. Bir süre sonra tartışmaya başladık ve Aylin eline aldığı bıçakla bana saldırmak istedi. Ben de bıçağı elinden aldım ve boğazını kestim. Daha sonra delilleri yok etmek ve olaya hırsızlık süsü vermek için doğal gaz borusunu sökerek evi ateşe verdim. Polislerin geldiğini duyunca panikledim ve onların içeri girmesini engellemeye çalıştım. Elimdeki doğal gaz borusundan çıkan alevi onların üzerine tuttum” dediği bildirildi.

Zanlının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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