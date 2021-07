Babacan dengeleri değiştirecek!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilçe kongrelerine katılmaya devam ediyor. Babacan, Gaziantep'teki Şahinbey ve Şehitkamil kongrelerinde gündemdeki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ali Babacan, her siyasi parti genel başkanının doğal aday olduğunu, kendisinin de partisinin adayı olacağını söyledi.

"İDDİALI OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Her parti gibi DEVA Partisi Genel Başkanı'nın da doğal Cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirten Babacan, "Biliyorsunuz her siyasi partinin genel başkanı partisi içerisinde doğal bir aday. Bunu söylemenin çok bir anlamı yok. Bizim gibi yeni kurulmuş iddialı bir siyasi parti içinde teşkilatlarda genel merkezde iddialı olacaktır. Bununla birlikte genel başkan da iddialı olacaktır. Dolayısıyla bu zaten doğal durum. Her partinin olduğu gibi Deva Partisi'nin de genel başkanı doğal bir adaydır" dedi.

"BİZİM DURUMUMUZ DOĞAL OLANDIR"

Babacan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İttifaklar konusunda da adaylık konusunda da bugünden net bir tavır almıyoruz. Seçim tarihi belirlendiğinde o günün şartlarına göre hem ittifak hem aday konusu partinin yetkili organları tarafından belirlenecektir. Hiçbir partinin genel başkanı 'ben aday değilim' demez. Doğal durumdur bu. Bazı partiler belki öyle düşünmeyebilir ama bizim durumumuz doğal olandır."

"SEÇİMDEN SONRA GÖNÜLLÜ BİRLİKTELİK OLARAK KALDI"

Öte yandan ittifaklarla ilgili hiçbir parti ile görüşmelerinin olmadığını, ittifakların seçimden sonra gönüllü birliktelik olarak kaldığını söyleyen Babacan, kendi özgün kimliklerini inşa etme aşamasında olduklarını sözlerine ekledi.