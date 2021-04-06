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Bahçeli: Bildiri bal gibi darbe çağrısıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili, "Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır." dedi.

06 Nisan 2021 Salı 11:07
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Bahçeli: Bildiri bal gibi darbe çağrısıdır

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar: 

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi Lozan Antlaşması’nın tamamlayıcı bir halkası, ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimiz, Karadeniz’in barış ve istikrar güvencesidir."

"Vehimlerinin ve gizli emellerinin esiri olan 104 emekli amiral Türk demokrasi tarihinin kara bir lekesidir. Bu lekeyi temizlemek demokrasinin, hukukun ve milli iradenin tarihe karşı namus, şühedaya da vefa borcudur. Mutlaka yaptıklarının bedelini ödemeliler."

"Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır."

"Bu kişilerin rütbeleri sökülmeli, emeklilik hakları ellerinden alınmalıdır."

Anahtar Kelimeler:
Devlet BahçeliMontrö Boğazlar Sözleşmesi
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