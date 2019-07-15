Bahçeli: Ülkemiz Doğu Akdeniz'de sıkıştırılmaktadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Dünya dibimizdedir, savaş gemileri vızır vızır çevremizde dolaşmaktadır, buna ilgisiz kalmamız, kulağımızın üstüne yatmamız, dahası makus talihe rıza göstermemiz üst perdeden dikte edilmektedir. Doğu Akdeniz'den taviz demek Antalya'dan, Mersin'den, Lefkoşa'dan taviz demektir. Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demektir." dedi.

AA’nın haberine göre, Bahçeli, dün Çankırı Belediye meydanındaki mitingde yaptığı konuşmada, "Çankırılıların 31 Mart'taki seçimlerde ayrılıkta hayır olmadığını gösterdiklerini, çatışmada sonuç olmadığını ispatladıklarını, bölünmeye, bölücü emellere, kirli niyetlere, karanlık hedeflere Çankırı'nın duruşuyla karşı koyduğunu" söyledi.

Türkiye'nin sıkıntılarını aşacağını, buna hep inandıklarını ve güvendiklerini ifade eden Bahçeli, birlik ve beraberliğin muhafaza edilerek musibetlerin yenileceğini, kenetlenerek kuşatmaları yaracaklarını, belaları alt edeceklerini belirtti.

"ÜLKEMİZ DOĞU AKDENİZ'DE SIKIŞTIRILMAKTADIR"

Türkiye'nin muhatap olduğu siyasi ve ekonomik cenderenin üstesinden inançla ve iradeyle gelecek kabiliyet ve basirete sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bugün ülkemiz Doğu Akdeniz'de sıkıştırılmaktadır. Yavuz ve Fatih isimli sondaj gemilerimizin haklı ve meşru faaliyetleri tüm muhasım çevreleri tedirgin etmektedir. Türkiye egemenlik haklarıyla birlikte uluslararası hukuktan kaynaklanan yetkilerini kullanarak Doğu Akdeniz'de seferdedir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, ABD, İtalya, Fransa ve hatta bazı Körfez ülkeleri Akdeniz'de cirit atarken, Türkiye'ye, 'Ne geziyorsun oralarda' demek, 'Vazgeç bu işten' diye dayatmalarda bulunmak pişkinliktir, utanmazlıktır. Dünya dibimizdedir, savaş gemileri vızır vızır çevremizde dolaşmaktadır, buna ilgisiz kalmamız, kulağımızın üstüne yatmamız, dahası makus talihe rıza göstermemiz üst perdeden dikte edilmektedir. Doğu Akdeniz'den taviz demek Antalya'dan, Mersin'den, Lefkoşa'dan taviz demektir. Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demektir."

"TÜRKİYE, MİLLİ GÜVENLİĞİ İÇİN ATAK VE AKTİF OLMAK DURUMUNDADIR"

"Eğer hakkımızı aramazsak hem haktan hem de şereften mahrum olmak kaçınılmaz bir hayat ve tarih gerçeğidir." diyen Bahçeli, şunları dile getirdi:

"Rumların filli durum yaratıp kanunsuz münhasır ekonomik bölgeler oluşturması, üstelik Kıbrıs Türklüğünün hakkını ve hukukunu kundaklama arayışı tek kelimeyle düşmanlıktır. Türk milleti meşruiyet sınırları içinde mücadelesini sürdürmektedir. Doğu Akdeniz'deki varlığımızdan diplomatik mesajlarla endişe duyduklarını açıklayanlar yeri gelirse, bu milletin ayranı kabarırsa küstahlıklarının bedelini sonuna kadar ödemek durumunda kalacaklardır. Türkiye, milli güvenliğinin ve tarihsel haklarının savunulması için atak ve aktif olmak durumundadır. Kara ve deniz sınırlarımızın emniyete alınması mecburidir."